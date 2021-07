Milano 2021: Fontana, Bernardo coniuga competenze con impegno civico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra, come sempre, ha trovato una sintesi di qualità e raggiunto il risultato auspicato. A Milano, Luca Bernardo è un candidato di valore e rappresenta la tradizione ambrosiana che coniuga competenze con impegno civico e sociale". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la designazione del professor Luca Bernardo come candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni amministrative. "Un mix che assume ancor più valore perché declinato in un settore, quello sociosanitario, che da un lato ha fronteggiato con forza e coraggio lo tsunami della pandemia e, dall'altro, ha reso evidente l'originalità della comunità milanese e lombarda con lo straordinario mondo del volontariato e del terzo settore sempre in prima linea. Luca Bernardo rappresenta molto bene questa sintesi virtuosa", conclude Fontana. (Rem)