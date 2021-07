Roma 2021: Calabrese (M5s), Gualtieri ammette che su rifiuti e Trasporti Regione è peggiore d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eppure -continua Calabrese- bastava fare come abbiamo fatto noi per Atac. Va bene che anche qui abbiamo trovato bus vecchi di 20 anni, ma non era una giustificazione per rimanere inerti senza sostituire oltre metà della flotta in una sola consiliatura, come abbiamo dimostrato di voler e saper fare, con fondi del proprio bilancio comunale. Che poi, è quanto avremmo fatto se su queste due ferrovie ex concesse la Regione ne avesse consentito il passaggio di proprietà alla Capitale, visto che è quanto abbiamo fatto per la terza ex concessa, la Roma-Giardinetti, con progetto e finanziamento di 220 milioni già ottenuto per il rifacimento dell’intera linea, e prolungamento fino a Tor Vergata. E scusate se insisto, in realtà è quanto abbiamo proposto di fare da un anno e mezzo anche per la Roma-Lido, compresa la diramazione della linea fino all’aeroporto di Fiumicino, trasformandola in metro di superficie, al solo costo di 700 milioni, con cui acquistare 31 treni nuovi di zecca. Ma Zingaretti -conclude- non ha ancora risposto. Si vede che ci tengono parecchio, a 'governare così bene'” (Com)