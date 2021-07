© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene all'iniziativa 'Lavoro e Legalità per far ripartire la Regione Lazio' promossa da Legacoop Lazio. Iniziativa in diretta web – Ore 10VARIE- Enrico Michetti incontra la dirigenza di Confcommercio Roma sulle principali tematiche di interesse per le categorie rappresentate dall'Associazione. L'evento si svolge nella Sala Abbascia' della sede confederale di Confcommercio in Piazza G.G. Belli, 2. Oppure può essere seguito sulla pagina Facebook di Confcommercio Roma - Ore 10- Convegno "La transizione ecologica dei trasporti marittimi: in rotta verso il mare", organizzato da Unindustria Civitavecchia e dalla Sezione Energia di Unindustria. Presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Molo Vespucci a Civitavecchia - Ore 10 (segue) (Rer)