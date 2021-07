© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, incontrerà gli imprenditori della Cna di Roma, in Viale Guglielmo Massaia, 31 Roma – Ore 14:30- Camera ardente in Campidoglio per Raffaella Carrà allestita nella sala della Protomoteca a Roma – Ore 18- Per Roma, insieme oltre gli schemi? È il tema dell’incontro a cui partecipa Roberto Gualtieri, Donatella Iorio, Enrico Stefano, Angelo Sturni, Marco Terranova e Luca Bergamo. Via delle Terme di Traiano, 4 Roma – Ore 18:30.- La Lega, nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni amministrative ha organizzato un gazebo dedicato alle proposte per il territorio del XII Municipio. Parteciperà all'incontro il segretario della Lega, Matteo Salvini, insieme ai deputati Paolo Grimoldi e Claudio Durigon. Presenti i dirigenti romani Fabrizio Santori e Monica Picca e in rappresentanza del XII Municipio, Giovanni Picone e Valeria Campana. A chiudere il comizio sarà il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, insieme a Simonetta Matone. Presso il gazebo sarà possibile raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia. Largo Claudio Fermi (via dei Colli Portuensi, 401) – Ore 18:30 (Rer)