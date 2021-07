Nicaragua: "Pepe" Mujica e altri 140 politici e intellettuali firmano dichiarazione contro Ortega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, insieme ad altri 140 intellettuali e politici dell'area progressista regionale, ha firmato una "dichiarazione politica" di condanna del governo e della figura del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega. Secondo i firmatari Ortega "si è trasformato in un presidente autocratico e autoritario". "E' difficile sapere se Daniel Ortega si è ammalato di potere", afferma la dichiarazione. "Agli effetti pratici ormai non è importante (...) si è trasformato in un leader autocratico ed autoritario (...) capace di reprimere il suo popolo (...) al quale non è stato capace o non ha voluto dare qualità di vita ed una istituzionalità democratica trasparente". Il documento accusa inoltre il Frente Sandinista nel complesso di essersi "corrotto" e "arricchito" di aver "abbandonato i suoi principi" facendo "accordi con la destra" per "mantenersi al potere e ammassare ricchezze". "I diritti umani non sono una concessione per grazia degli Stati ma una conquista dei popoli e gli Stati hanno il dovere di promuoverli e farli rispettare", conclude la lettera, firmata tra gli altri anche dalla scrittrice messicana Elena Poniatowska. (segue) (Abu)