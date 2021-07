Usa-Cina: Blinken incontra sopravvissuti a campi di detenzione nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato sette persone di etnia uigura sopravvissute ai campi di detenzione nella regione nordoccidentale cinese dello Xinjiang, insieme a sostenitori e parenti di persone detenute nella regione. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che il capo della diplomazia di Washington ha espresso l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con alleati e partner per chiedere “la fine dell'attività in corso da parte della Repubblica popolare cinese (Rpc) di crimini contro l'umanità e genocidio” a danno degli uiguri e di membri di altre minoranze etniche e religiose nello Xinjiang. "Gli Stati Uniti - si legge nella relativa nota ufficiale -continueranno a porre i diritti umani in prima linea nella nostra politica riguardo la Cina e sosterranno sempre le voci di attivisti, sopravvissuti e familiari delle vittime che si esprimono coraggiosamente contro queste atrocità”.(Nys)