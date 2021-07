Brasile: attività industriale cala a maggio ma è in aumento rispetto a prima della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale è diminuita a maggio, registranto un calo delle ore lavorate e dell'utilizzo della capacità installata. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione mensile "Indicatori industriali" sottolineando che, nonostante il calo di maggio il livello di attività rimane più alto rispetto a febbraio 2020, prima dell'inizio della pandemia di Covid-19. A maggio il numero di ore lavorate in produzione è diminuito dell'1,8 per cento rispetto ad aprile. Si tratta del secondo mese consecutivo di contrazione dell'indicatore. Nonostante ciò, anche in questo caso l'indicatore rimane leggermente al di sopra di quello registrato a febbraio dello scorso anno. (segue) (Brb)