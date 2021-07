Colombia: undici militari primi imputati per "falsi positivi" durante la guerra civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte ritiene che questi omicidi "non si sarebbero verificati senza la politica istituzionale di contare i corpi, senza la politica di incentivi e senza la costante pressione che hanno esercitato i comandanti sui loro sottoposti per ottenere vittime in combattimento e senza la stigmatizzazione della società civile". Agli imputati si contestano almeno 120 omicidi di "persone indifese nella provincia di Catatumbo, regione Norte de Santander, presentate come vittime di guerra nei combattimenti tra gennaio del 2007 e agosto del 2008, aumentando così in modo criminale le statistiche ufficiali del successo militare". La Jep dà ora 30 giorni utili ai militari per riconoscere o meno i fatti contestati. In caso di ammissione di colpe potranno subire restrizioni della libertà dai cinque agli otto anni, da 15 a 20 anni in caso contrario. Non si tratta di pene carcerarie, non erogabili dalla Jep ma di altre restrizioni alla libertà (di residenza, di movimento) o di esecuzione di lavori e servizi che possano risarcire la società. (segue) (Mec)