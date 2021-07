Migranti: Cuppi (Pd), solidarietà Europa riguardi anche questo tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Mattarella ha detto che qualcuno si illude di mettere un cartello con divieto di ingresso per chi arriva dall'Africa, queste parole devono far riflettere tutte le forze prolifiche che si definiscono progressiste è democratiche". Così Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico intervendo all'evento "Nessuno si salva da solo" promosso da Rete Prossima. "L'Onu - ha proseguito Cuppi - dà ragione a tutte quelle voci che si accompagnano al fare, a salvare vite e a denunciare ciò che accade nel Mediterraneo. La nostra Eu ha saputo tornare alle sue radici, scegliendo la strada della solidarietà, ora è necessario che avvenga anche per tutto ciò che riguarda il tema migrazione. Nessuna politica comune basata sulla solidarietà è ancora stata attuata nonostante le proposte già presentate. L'Italia come gli altri paesi più vicini alle coste libiche non possono essere lasciati da soli". "L'Italia - ha concluso Cuppi - non si deve rendere complice di reati di violazione dei diritti umani. Chiediamo da tempo l'evacuazione dei campi libici e corridoi umanitari legali, sicuri e strutturati. Servono passi avanti. Serve una verifica seria affinché atti impegnativi per l'Italia possano essere presi senza contrapporsi alla nostra coscienza di democratici. Si sceglie da che parte della storia stare e lo si deve scegliere adesso". (Com)