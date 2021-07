Pakistan: Farnesina, attivate procedure di verifica su ammanco visti Schengen presso ambasciata Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta in Pakistan di un ammanco di visti Schengen presso l'ambasciata d'Italia ad Islamabad è stata immediatamente segnalata dalla sede stessa, in costante raccordo con la Farnesina, circa un mese fa agli apparati di sicurezza nazionali, alla magistratura italiana, ai partner Schengen e alle competenti Autorità pakistane. Sono stati dunque già avviati controlli a tappeto sul possibile utilizzo di visti fraudolenti. La Farnesina ha inoltre già attivato tutte le procedure di verifica volte a fare piena luce sulla vicenda, come si legge in una nota del ministero degli Esteri. (Com)