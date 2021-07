Ue: Della Vedova, integrazione Balcani occidentali per stabilizzazione della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non va dimenticato – ha aggiunto Della Vedova – che il processo di integrazione europea non consiste solo in un mero adeguamento delle legislazioni nazionali all'acquis comunitario, ma in un'interiorizzazione di quell'insieme di valori e principi che stanno alla base della comune casa europea. "La sfida politica per l'Unione si gioca prima di tutto sull'asse Bruxelles/Budapest/Varsavia. Se l'Unione saprà affrontare, al di là dei proclami, le violazioni dello Stato di diritto negli stati già membri, allora sarà più credibile nel negoziato sui vari capitoli per l'adesione di Paesi candidati: un Paese che voglia entrare nell'Unione non solo deve raggiungere l'acquis communautaire, ma soprattutto lo deve mantenere." (Com)