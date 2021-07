Brasile: autorità autorizza sperimentazione vaccino anti-Covid della francese Sanofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha concesso l'autorizzazione per le realizzazione nel paese della fase di sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica francese Sanofi Pasteur. I test, relativi alla fase 1 e 2 coinvolgeranno 150 volontari con più di 18 anni, negli stati di Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Oltre che in Brasile il vaccino viene sperimentato in Stati Uniti, Honduras e Australia. La Sanofi usa la tecnica dell'Rna messaggero come Pfizer e Moderna. Si tratta dell'ottava industria farmaceutica a sperimentare il vaccino in Brasile. Prima della Sanofi erano state autorizzate a effettuare le ricerche in Brasile AstraZeneca, SinoVac, Pfizer, Janssen, Gsk/Medicago, Sichuan Clover Biopharmaceuticals e Covaxin.(Brb)