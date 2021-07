Usa: McConnell, aumentare distribuzione vaccini anti-Covid per contrastare variante delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha rivolto un appello alla popolazione statunitense affinché partecipi la campagna di vaccinazione contro il Covid, nel momento in cui cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante delta del coronavirus. “Non c'è una buona ragione per non farsi vaccinare. Dobbiamo finire il lavoro. E so che c'è un po' di scetticismo là fuori”, ha detto il leader conservatore. McConnell ha a lungo sostenuto pubblicamente la necessità che i cittadini Usa ricevano il vaccino contro il coronavirus, ma i suoi ultimi commenti arrivano dopo che un'analisi a cura di “Usa Today” ha rilevato che i casi di Covid-19 sono aumentati in quasi metà degli stati degli Stati dell'Unione, destando preoccupazioni per la diffusione della variante Delta. “L'unica soluzione alla fine è il vaccino”, ha concluso McConnell.(Nys)