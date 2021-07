Usa: campo estivo parrocchiale in Texas, 125 positivi al Covid tra adulti e bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 125 persone tra bambini e adulti hanno contratto il Covid-19 dopo essere tornati da un campo estivo parrocchiale in Texas. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, citando una dichiarazione del pastore capo della Clear Creek Community Church, Bruce Wesley. Oltre a coloro che sono risultati positivi al virus, "centinaia di persone in più" sono state esposte al Covid durante il campo e "centinaia di altri sono stati probabilmente esposti" quando i partecipanti sono tornati nelle loro comunità, ha spiegato Wesley. Il pastore ha aggiunto che comunità annullerà i suoi servizi domenicali questa settimana a causa delle infezioni. I servizi dovrebbero riprendere l'11 luglio. Il distretto sanitario della contea di Galveston sta lavorando con la chiesa per indagare sull'epidemia e fornire un tracciamento dei contatti.(Nys)