Milano 2021: Colucci (Ncl'I), soddisfatti candidatura Bernanrdo, bene non congelata carica vicesindaco

- “Siamo soddisfatti della candidatura di Luca Bernardo a sindaco di Milano, e riteniamo politicamente importante che non sia stata congelata in un ticket prestabilito la carica di vicesindaco, che emergerà, come logico, dal contributo di tutte le componenti del centrodestra alla competizione elettorale. L'unità del centrodestra che si esprime in questa candidatura è il valore che ci permette di considerare Milano contendibile. Finalmente possiamo rivolgerci ai cittadini milanesi con una proposta per la città e un volto che la incarna”. Lo dichiara Alessandro Colucci. Responsabile di Noi con l’Italia per la Lombardia. (Com)