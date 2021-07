Paesi Bassi: Wilders (Pvv) contro sentenza Corte suprema, "continuerò a dire la verità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verdetto odierno chiude il processo contro il leader del partito politico nazionalista di destra olandese, che durava da sette anni. "L'insulto a un gruppo di persone è proibito dal codice penale", ha affermato il presidente del tribunale nella sua sentenza, secondo l'emittente "Nos". "Anche un politico deve attenersi ai principi fondamentali dello stato di diritto e non deve incitare all'intolleranza", ha aggiunto. Il caso ruota attorno alle dichiarazioni rilasciate dal leader del Pvv sulle persone di origine marocchina durante un evento della campagna elettorale all'Aia nel marzo 2014. Wilders aveva chiesto in pubblico se i presenti volessero "più o meno marocchini in questa città e nei Paesi Bassi". Le persone che partecipavano all'evento avevano risposto cantando "meno, meno, meno", e Wilders aveva detto: "Bene, allora lo organizzeremo". (segue) (Beb)