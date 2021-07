Paesi Bassi: Wilders (Pvv) contro sentenza Corte suprema, "continuerò a dire la verità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dicembre 2016, Wilders era stato dichiarato colpevole di aver insultato un gruppo di persone e incitato alla discriminazione, anche se il tribunale non gli aveva all'epoca imposto alcuna forma di punizione, affermando che il verdetto era già una punizione sufficiente. La Procura aveva chiesto una multa di 5mila euro, che non era stata imposta al politico olandese. Sia Wilders che il pubblico ministero avevano presentato ricorso. Lo scorso settembre la Corte d'Appello ha confermato la precedente sentenza, dichiarando colpevole Wilders ma non infliggendogli alcuna punizione. Nei Paesi Bassi non è possibile alcun ricorso contro la sentenza della Corte Suprema. L'unico passo possibile per portare avanti questo caso è presentarlo alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Beb)