Usa: Biden, vaccinatevi contro il Covid, fatelo per i vostri cari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto un appello ai cittadini Usa affinché si vaccinino contro il Covid, nel momento in cui aumentano i casi a causa della variante delta. "Per favore vaccinatevi adesso: funziona, è gratuito, non è mai stato così facile e così importante. Fatelo per voi stessi e per i vostri cari, per i vostri vicini e il vostro Paese", ha detto Biden parlando della campagna vaccinale contro il Covid-19. Il capo di Stato Usa ha ammesso che l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento degli adulti entro il 4 luglio "è slittato solo di qualche giorno", sottolineando però che "entro la settimana ci saranno 160 milioni di americani pienamente vaccinati" .(Nys)