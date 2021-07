Expo 2020: Commissariato Italia, tutte le attività nel rispetto delle indicazioni Anac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissariato per l'Italia a Expo 2020 Dubai ha inviato oggi all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) un dettagliato ed esauriente resoconto delle attività svolte fino ad oggi e di quelle in corso per la partecipazione alla prossima Esposizione universale. Lo riferisce un comunicato stampa del Commissariato italiano per Expo 2020. Nel suo report, il Commissariato ha sottolineato che in tutte le procedure svolte finora non è stata sollevata alcuna contestazione, riserva o contenzioso, ad eccezione di quanto accaduto in occasione del concorso internazionale di progettazione del Padiglione Italia e della successiva gara di verifica, peraltro entrambi vinti dal Commissariato in tutte le sedi di giudizio. Come noto all'Anac, i lavori del Padiglione proseguono, sia pure con qualche ritardo, nel rispetto del cronoprogramma e in linea con gli accordi presi con l'Autorità. "La vigilanza collaborativa con Anac ci ha permesso di operare preventivamente sulla base delle indicazioni fornite per ogni atto da noi assunto. In tal senso ritengo che questo modello da noi instaurato rappresenti una buona pratica per realizzare progetti di complessità pari a quella della partecipazione all'Esposizione universale, nel pieno rispetto della normativa vigente", ha detto il commissario per la partecipazione italiana a Expo Dubai, Paolo Glisenti. (Com)