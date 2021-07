Colombia: undici militari primi imputati per "falsi positivi" durante la guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giurisdizione speciale di pace (Jep), il tribunale speciale istituito per giudicare i responsabili di crimini commessi durante la guerra civile in Colombia, ha formulato le prime accuse nei confronti di "membri dell'Esercito e della Forza pubblica" per "crimini di guerra e lesa umanità". Agli undici imputati - un generale, sei ufficiali, tre sottoufficiali e un civile - viene contestata l'uccisione di persone inoffensive, ma presentate come "guerriglieri" per aumentare il valore dell'azione militare e ottenere ricompense. Si tratta del cosiddetto caso dei "falsi positivi", uno dei capitoli più delicati del pluridecennale conflitto tra il governo e le formazioni guerrigliere, in particolare quella delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia). Un dossier che impegna la Jep a chiarire la sorte di un totale di 6.402 persone, distribuiti in "almeno sei fascicoli", concentrati soprattutto tra il 2002 e il 2010. (segue) (Mec)