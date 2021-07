Lombardia: Consiglio approva mozione su monitoraggio ambientale dei suoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendere e sviluppare nell’ambito dell’aggiornamento del programma regionale di bonifica delle aree inquinate, un monitoraggio dei suoli del territorio regionale attraverso l’apporto metodologico e le modalità tecnico operative stabilite degli enti tecnici – Arpa Lombardia ed Ersaf – che facciano riferimento alle linee guida comunitarie e nazionali, partendo dagli studi e dai lavori già disponibili, fra cui il progetto Soil realizzato con il JRC di Ispra, il progetto Ramet e Soil Qualimon sviluppati da Ersaf”. Lo propone una mozione del Movimento 5 Stelle (primo firmatario il Consigliere Roberto Cenci), emendata in sede di discussione dall’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo, approvata oggi all’unanimità durante i lavori pomeridiani del Consiglio regionale, che chiede a Palazzo Lombardia di promuovere l’avvio di un programma strutturato e non episodico di monitoraggio di elementi inorganici persistenti e di composti organici presenti nei suoli superficiali di Regione Lombardia. Nel documento elaborato dall’esponente pentastellato, si cita come possibile modello l’esperienza del Progetto Soil, già effettuato da Regione Lombardia in collaborazione con il Centro di Ricerca Europeo JRC di Ispra (Varese), finalizzato proprio a promuovere un monitoraggio della qualità dei suoli della nostra regione, che aveva già messo in evidenza alcune criticità. In Lombardia, viene fatto presente nella mozione, i siti censiti come contaminati sono 865 e quelli potenzialmente contaminati oltre mille. (Com)