Bielorussia: Minsk ridurrà al minimo rappresentanza diplomatica della Lituania per "azioni ostili" di Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri bielorusso ha annunciato che Minsk ridurrà al minimo la rappresentanza diplomatica della Lituania fino a quando Vilnius non interromperà le iniziative ostili. Nella giornata di ieri l'ufficio della leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya ha ricevuto lo status diplomatico in Lituania. "Ovviamente, da un punto di vista giuridico internazionale, il governo lituano ha trasformato i suoi poteri sovrani nella costruzione delle relazioni interstatali in una farsa, alla quale la parte bielorussa non intende prendere parte. A questo proposito, è stato informato l'incaricato d'affari lituano sulla decisione della Bielorussia di ridurre al minimo la rappresentanza diplomatica della Lituania nel nostro Paese per il periodo fino alla cancellazione delle iniziative di ieri e di altre azioni ostili che incitano allo scontro nelle relazioni con la Bielorussia", afferma la nota di Minsk (Rum)