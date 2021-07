Paesi Bassi: Wilders (Pvv) contro sentenza Corte suprema, "continuerò a dire la verità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi sono una nazione "corrotta", con uno stato di diritto "in bancarotta". Lo ha affermato il leader del Partito per la libertà olandese (Pvv), Geert Wilders, commentando la sentenza della Corte suprema nei suoi confronti. Il massimo tribunale olandese ha confermato oggi il verdetto di colpevolezza contro Wilders per incitamento all'odio e alla violenza contro un gruppo di persone. “Non mi interessa il verdetto della Corte suprema e continuerò a dire la verità. Se necessario, possono mettermi in prigione", ha scritto Wilders su Twitter. “Più di un milione di persone hanno votato per me e lotterò per loro. Sempre", ha affermato ancora Wilders. (segue) (Beb)