Ue: De Luca (Pd), Meloni più preoccupata per Orban che felice per Italia

- "È incredibile che Giorgia Meloni non abbia detto una parola per felicitarsi del via libera della Commissione al Pnrr italiano e si lamenti ora del fatto che l'UE stia facendo al Recovery Plan ungherese la stessa verifica approfondita fatta al Piano italiano e di tutti gli altri Stati membri. Non sapevamo che essere sovranisti consentisse di non rispettare le regole europee". Lo dichiara Piero De Luca, vicepresidente del gruppo dei deputati del Partito democratico. "Dovrebbe essere contenta invece – prosegue - che l'Unione valuti attentamente che le risorse di tutti noi europei siano utilizzate con meccanismi e procedure efficaci e virtuose. Peraltro, non capiamo di cosa si lamenti. Orban non è lo stesso che non voleva proprio il Recovery fund e gli Eurobond? Ora forse si stanno rendendo conto – conclude De Luca - di quanto siano utili e decisive queste risorse che i Democratici hanno contribuito a creare per ricostruire le comunità dopo la pandemia". (Com)