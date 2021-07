Roma 2021: Calabrese (M5s), Gualtieri ammette che su rifiuti e Trasporti Regione è peggiore d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Calabrese, vicesindaco con delega alla Città in movimento di Roma Capitale, in un post su Facebook risponde a Roberto Gualtieri, candidato per il centro sinistra a sindaco di Roma che oggi h dichiarato. "La Regione dimostra che a Roma si può governare bene: siamo i migliori sui vaccini ed i peggiori su rifiuti e trasporti". Calabrese, a queste parole, ha risposto che "la Regione Lazio guidata da Zingaretti fosse la peggiore d’Italia su rifiuti e trasporti, ma che per il Pd è comunque 'governata bene', non è una novità, anche se ringraziamo Gualtieri per averlo ammesso molto candidamente. Del resto -continua Calabrese- come fare a nascondere le proprie responsabilità sui rifiuti che rimangono a terra ciclicamente per mesi vista l’assenza di discariche dove portarli, che Zingaretti non ha previsto nel piano rifiuti di esclusiva competenza regionale, da ben 8 anni, dopo la chiusura di Malagrotta. Se poi parliamo delle due ex ferrovie concesse di proprietà sempre della Regione, la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, le peggiori in assoluto in tutta Italia, dove sempre Zingaretti dagli stessi 8 anni nonostante le promesse in due campagne elettorali non ha investito 1 euro per acquistare treni nuovi e continuano a marciare con treni vecchi di oltre 40 anni, è chiaro a tutti che ‘sta Regione non è esattamente governata bene, anzi". (segue) (Com)