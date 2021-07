Carceri: M5s, oggi ispezione parlamentari all'istituto di Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo stati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per ribadire che la barbarie accaduta contro detenuti inermi non deve ripetersi mai più. I colpevoli devono essere giudicati e devono pagare per i loro errori". Così in una nota i deputati del Movimento 5 stelle e componenti della commissione Antimafia, Stefania Ascari e Luca Migliorino, e il deputato Antonio Del Monaco, componente della commissione Difesa. "L'ispezione - aggiungono - ha però mostrato anche un altro volto che quei terribili gesti non devono cancellare. Abbiamo incontrato agenti della Polizia penitenziaria dediti al loro dovere e consapevoli della delicatezza del loro lavoro, e anche detenute, tante, che lavorano e si dedicano alle attività dentro il carcere. Tutto questo a dimostrazione di come sia possibile coniugare l'espiazione della pena, la salvaguardia dei diritti e la rieducazione, sempre nell'ottica di garantire una 'seconda possibilità' ai detenuti quando sarà estinta la pena". "Sulle carceri si fonda il nostro essere una vera democrazia capace di obbedire ai dettami della Costituzione. E questa ispezione odierna ci ha dimostrato che bisogna promuovere gli esempi positivi mentre si deve avere mano ferma per chi tradisce questi valori" concludono. (Com)