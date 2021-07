Omofobia: Labriola (FI), basta teatrino indecoroso, si trovi giusto compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul ddl Zan si sta consumando un teatrino indecoroso, dove l'arroganza mina un accordo su un tema importante come quello dei diritti che dovrebbe vedere invece unite tutte le forze politiche". Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, secondo cui "la legge rischia di non essere mai approvata e sarebbe un peccato, mentre sarebbe invece necessario trovare un accordo". "Conte - aggiunge - ha ingaggiato gli influencer Fedez e Ferragni che, sebbene personalmente mi siano simpatici, non credo possano entrare in un dibattito così delicato. Qui non si tratta di chi vuole di più proteggere i lgbt e chi meno, ma della necessità di trovare un giusto compromesso. Auspico che al di là di tutto, la politica riesca a scrivere una bella pagina", conclude. (Com)