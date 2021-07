Usa-Cina: Casa Bianca, presto il primo incontro tra Biden e Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe avere presto il suo primo incontro bilaterale con l’omologo cinese Xi Jinping. Lo ha annunciato Kurt Campbell, coordinatore per l’Indo-pacifico della Casa Bianca. Il capo di Stato Usa, ha spiegato Campbell, ha piena consapevolezza della necessità di "intensificare notevolmente" la propria presenza nell'Asia-Pacifico per contenere l'assertività di Pechino nell’area. Biden ospiterà un nuovo vertice con i leader del formato Quad (Australia, India e Giappone) entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di fissare impegni “decisivi” sul fronte della distribuzione dei vaccini e delle infrastrutture, ha spiegato Campbell intervenendo nel corso di un evento organizzato dal think tank Asia Society. Al summit dovrebbero partecipare, oltre a Biden, il premier australiano Scott Morrison, l’indiano Narendra Modi e il giapponese Yoshihide Suga. I quattro avevano già preso parte al primo vertice del Quad in formato virtuale lo scorso marzo. Il gruppo, sul quale l’amministrazione Biden ha puntato con decisione fin dall’insediamento, è considerato dagli analisti un’alleanza in funzione anti-Cina.(Nys)