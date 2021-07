Ue: Della Vedova, integrazione Balcani occidentali per stabilizzazione della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, è intervenuto oggi alla conferenza "Dalla Jugoslavia all'Unione Europea: l'integrazione europea dei Balcani Occidentali e le nuove sfide geopolitiche", organizzata dall'Istituto Affari Internazionali (Iai). L'Italia, ha ricordato Della Vedova in apertura, sostiene le aspirazioni europee dei Paesi dei Balcani occidentali con l'obiettivo di rilanciare e rendere nuovamente credibile il processo di allargamento, superando lo stallo in cui versa attualmente. "Siamo convinti infatti – ha aggiunto – che l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea sia un passo essenziale per la definitiva stabilizzazione della regione e per la sicurezza del continente europeo". In tale direzione, ha ricordato il Sottosegretario, vanno gli sforzi a non vanificare quanto sin qui fatto dai Paesi dei Balcani occidentali per uniformarsi agli standard europei, e ad incentivare l'adozione delle riforme strutturali da adottare e attuare per avvicinarsi all'Europa. (segue) (Com)