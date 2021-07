Americhe: domani vertice ministri Esteri Mercosur, focus su riduzione tariffe e riforma statuto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle diverse posizioni ideologiche che propendono verso una maggiore o minore apertura e diversificazione commerciale, i numeri relativi alle esportazioni ed importazioni del Mercosur dimostrano un effettivo stancamento in quanto alla capacità di aumentare il volume di scambi tra i paesi membri negli ultimi vent'anni. Tale stancamento è coinciso con l'irruzione della Cina come principale competitor nel commercio globale. Il gigante asiatico è passato infatti dall'assorbire solo un 3 per cento dell'export del blocco nel 2001 fino al 24 per cento del 2019. Allo stesso modo sul fronte delle importazioni, la Cina nel 2001 rappresentava il 3 per cento dell'import per passare al 20 per cento nel 2019. Il volume del commercio inter-Mercosur di contro è rimasto praticamente invariato in termini di percentuali, rimanendo fermo attorno al 48 per cento dell'export e al 39 per cento dell'import. Attualmente il 40 per cento delle esportazioni del Mercosur al di fuori del blocco è rappresentata da prodotti agroindustriali, il 36 per cento da manifatture industriali e il 24 per cento da combustibili e minerali. (Abu)