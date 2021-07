Università: Raggi, Rome Technopole segna un nuovo e decisivo passo verso il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione a Roma di un polo multi-tecnologico, Rome Technopole, destinato alla formazione scientifica è davvero una grande sfida che non possiamo perdere: sia perché la nostra città non ha ancora una struttura come questa, sia perché questo progetto è un’occasione in più per la Capitale, per la Regione e per il Paese. Vuol dire puntare sull’eccellenza, scommettere su giovani e dare nuove opportunità ai ragazzi sia per studiare, sia per lavorare". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un videomessaggio durante la presentazione del progetto Rome Technopole alla Camera di Commercio di Roma. (Com)