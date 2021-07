Enav: Bellanova, tavolo tecnico per monitorare progetto di riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo consapevoli che la riorganizzazione in atto su cui è impegnata Enav si inquadra nel più ampio quadro regolamentare e strategico europeo, verso una maggiore efficacia e sostenibilità dei servizi, imperniata su digitalizzazione e remotizzazione. Lo ha sottolineato la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, che stamane, affiancata dal direttore generale Costantino Fiorillo, ha incontrato il vertice Enav, l’amministratore delegato Paolo Simioni e il direttore Hr Cesare Stefano Ranieri. "La società, che rappresenta una eccellenza industriale italiana, non può che prestarvi massima attenzione, protesa – come giustamente è – al progressivo innalzamento dei propri livelli qualitativi e di efficienza. Per questo riteniamo opportuno l’insediamento di un Tavolo tecnico dove poter approfondire puntualmente, insieme alle nostre strutture, il progetto del Nuovo modello tecnico operativo, seguendo il processo di costruzione e monitorandone l’attuazione". (segue) (Com)