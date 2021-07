Enav: Bellanova, tavolo tecnico per monitorare progetto di riorganizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contestualmente - ha aggiunto - ferma restando la condivisione sugli obiettivi di una maggiore qualità che la riorganizzazione intende perseguire, riteniamo necessario fin da ora ribadire la necessità di tutela e salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, fugando già fin d’ora ogni possibile timore rispetto al futuro dei lavoratori e in particolare del Centro di Controllo di Brindisi”. Era stata la stessa Bellanova nelle scorse settimane a sollecitare l’incontro odierno con una lettera ad Enav in cui, facendo riferimento al programma di riorganizzazione dei servizi operativi di controllo, sottolineava la necessità di informazioni puntuali e dettagliate sulla centralizzazione delle funzioni nei centri di Roma e Milano, e le eventuali ripercussioni anche sul Centro di controllo dell’Area di Brindisi che, scriveva Bellanova, “stando a quanto riferisce l’Ente sarebbe riqualificato in Hub per la gestione delle Torri digitali di controllo da remoto, diventando così uno tra i primi in Europa”. Nel corso dell’incontro, definito “proficuo e cordiale”, la viceministra Teresa Bellanova ha poi voluto sottolineare che "oggi si avvia una fase importante di confronto nel merito del processo in atto”. (Com)