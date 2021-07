Università: Raggi, importante puntare su giovani e su sfide internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia ha cambiato la nostra vita, abbiamo dovuto ricalibrare le nostre priorità e capire anche come affrontare le nuove sfide future. Sicuramente è importante puntare sui giovani e sulle eccellenze, sulle sfide internazionali che abbiamo di fronte. Questo approccio ci consentirà di lavorare in modo più preciso e determinato. Per farlo dobbiamo realizzare una larga sinergia tra Istituzioni, università e centri di ricerca, soprattutto, operatori del settore". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un videomessaggio durante la presentazione del progetto Rome Technopole alla Camera di Commercio di Roma. (Com)