Balcani: Della Vedova, pandemia di Covid ha acuito senso di abbandono rispetto all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha acuito il senso di abbandono dei Paesi dei Balcani, rispetto all'Ue. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, intervenendo oggi a Roma alla conferenza “Dalla Jugoslavia all’Unione Europea: l’integrazione europea dei Balcani Occidentali e le nuove sfide geopolitiche”. Le difficoltà dell’Unione Europea nel approvvigionare i Balcani con i vaccini hanno secondo Della Vedova contribuito a una pericolosa erosione del sostegno da parte di opinioni pubbliche e società civili locali alla prospettiva europea della regione, una perdita di consensi che non deve lasciarci indifferenti, ma spronarci a pensare in modo strategico su come rilanciare il ruolo dell’Unione Europea nei Balcani. Come ha ripetuto ieri il presidente Draghi al vertice di Berlino sui Balcani occidentali, “l’Europa deve dimostrare saggezza politica e visione strategica”, ha ricordato il sottosegretario. Le conseguenze socio-economiche della pandemia rendono ancor più urgente il rilancio dell’azione della Ue, per non creare dei vuoti che verrebbero facilmente colmati da attori terzi che non condividono i valori che sono alla base del progetto europeo e che la prospettiva di integrazione europea della regione intende promuovere. (segue) (Res)