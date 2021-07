Balcani: Della Vedova, pandemia di Covid ha acuito senso di abbandono rispetto all'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto questo profilo, la regione dei Balcani deve compiere sostanziali passi in avanti e tutte le forze politiche devono dimostrare genuina condivisione dell’obiettivo strategico rappresentato dall’ingresso nell’Unione Europea, mettendo da parte calcoli elettorali di breve respiro, ha aggiunto Della Vedova. Questo percorso di costruzione democratica deve essere accompagnato da rinnovati sforzi sul piano della riconciliazione, tanto sul piano interno – soprattutto in Bosnia-Erzegovina – quanto su quello regionale. I Balcani, ha concluso Della Vedova, non possono fare a meno di continuare ad avanzare lungo quel percorso di libertà e democrazia ispirato dall’adesione all’Unione Europea, mentre quest’ultima non può rinunciare ai Balcani Occidentali, parte integrante dell’identità europea, per rilanciare il progetto europeo. (Res)