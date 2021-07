Università: Tagliavanti (Cciaa Roma), con Politecnico delle scienze più ricchezza e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico universitario di Roma sulle tecnologie del futuro è un progetto che avrà due grandi effetti: "aumentare la capacità di produzione della ricchezza della nostra città e mettere in condizione molti giovani romani di trovare occupazione di alta qualità". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma (Cciaa Roma), Lorenzo Tagliavanti, a margine della presentazione del progetto Rome Technopole, il nuovo hub universitario sulle tecnologie del futuro, promosso da Unindustria e sostenuto dalla Regione Lazio insieme al sistema camerale. "Noi andiamo verso un mondo nuovo, ma una cosa la sappiamo: il mondo della produzione attingerà al sapere e all'innovazione. Finita la fase pandemica, il Paese ora sta ripartendo e noi vogliamo ripartire con decisione - ha aggiunto Tagliavanti -. Roma non ha costruito in passato una filiera efficiente ed efficace per trasportare il sapere nel mondo della creazione e della ricchezza. Non siamo riusciti a realizzare il saper fare. Questo obiettivo riguarda il futuro di Roma: o riusciremo ad attivare questa filiera o sarà il declino della città, ma questo non lo vogliamo, soprattutto ora che il Paese sta ripartendo. Questa è una novità di collaborazione tra atenei, ma è anche un elemento di collaborazione con le imprese. Tutto il sistema produttivo di Roma sostiene questa iniziativa - ha sottolineato Tagliavanti -. Spesso si dice che Roma non ha idee o progetti ma questa è una buona idea nata dal sistema Roma. In questo progetto sono protagonisti le tre Università pubbliche della nostra città, insieme ai sistemi produttivi - ha ribadito Tagliavanti -. L'idea di Unindustria è quello di unire queste realtà e il sistema camerale è pronto a sostenerlo. Questo progetto avrà due grandi effetti: aumentare la capacità di produzione della ricchezza della nostra città e mettere in condizione molti giovani romani di trovare occupazione di alta qualità", ha concluso Tagliavanti. (Rer)