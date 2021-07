Università: Camilli (Unindustria), con Rome technopole spinta alla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rome technopole, il nuovo hub universitario sulle tecnologie del futuro "può dare una spinta forte alla crescita e allo sviluppo. È un progetto che abbiamo redatto assieme alle tre Università romane nei mesi scorsi e coinvolge 25 grandi imprese nazionali e multinazionali. Il presidente Zingaretti ha confermato il suo impegno per sostenere questa iniziativa". Lo ha detto il presidente di Unindustria Angelo Camilli, presentando il progetto del Rome Technopole, presso la sede della Camera di commercio di Roma. "La regione Lazio, infatti, farà la sua parte per quanto riguarda la proposta per inserire questo progetto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - ha aggiunto Camilli -. Quindi speriamo che questo piano possa vedere la luce entro l'inizio dell'anno grazie ai fondi del Recovery: sappiamo che circa 87 miliardi del Recovery saranno di competenza delle Regioni e dei Comuni e quindi ci auguriamo che da settembre inizi la fase di selezione per avere una certezza sulla fattibilità dell'iniziativa. L'obiettivo del progetto - ha spiegato Camilli - è quello di creare figure professionali, realizzare corsi di altissima formazione universitaria inter-ateneo, che vedranno la collaborazione delle tre università romane nelle discipline dei settori del digitale, trasformazione energetica e biofarma. Questi tre settori, su cui siamo molto forti a livello regionale, sono fondamentali per il futuro del nostro Paese", ha concluso Camilli. (Rer)