Omofobia: Rossomando (Pd) su ddl Zan, ostruzionismo battuto, ora avanti per approvazione

- La vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando, osserva: "Avevamo chiesto tempi certi per l'approdo in Aula del ddl Zan, la risposta è stata un ostruzionismo durato mesi e mesi. Ora l'ostruzionismo è battuto e la data certa c'è, il 13 luglio. Siamo convinti - continua la parlamentare in una nota - che il testo approvato a Montecitorio sia un punto di mediazione molto avanzato, frutto del lavoro faticoso fatto alla Camera. Per questo non accettiamo compromessi al ribasso che indeboliscano la legge. Il voto di oggi dice che c'è una maggioranza a sostegno del testo, adesso avanti per l'approvazione". (Com)