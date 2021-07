Decreto Sostegni bis: Frassini (Lega), 50 milioni per fiere e allestitori fieristici, ripartenza settore fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nostra priorità è la ripartenza del settore fieristico. Lo afferma in una nota la deputata della Lega in commissione Bilancio Rebecca Frassini. "Con un emendamento al dl Sostegni bis - spiega Frassini - prevediamo un incremento di 50 milioni del fondo per le fiere previsto nel primo decreto Sostegni e di ristorare anche gli allestitori dalle perdite dovute all'annullamento o al rinvio degli eventi. La pandemia ha messo in ginocchio un settore tra i più in crisi a causa delle chiusure, che resta fondamentale anche per la ripresa economica di tutte le attività ad esso correlate", conclude. (Com)