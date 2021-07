Turchia: Borrell, nessuna contraddizione tra esprimere preoccupazione e continuare dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è contraddizione nell'esprimere preoccupazione per alcune cose che avvengono in Turchia e, allo stesso tempo, continuare ad avere un dialogo con Ankara. Lo ha detto in aula plenaria al Parlamento europeo l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Siamo preoccupati per la decisione della Corte costituzionale turca di accettare l'atto d'accusa riveduto che chiede la chiusura del Partito democratico dei popoli (Hdp), il bando politico di 451 politici dell'Hdp e il congelamento dei conti bancari del partito", ha detto. "Chiudere il secondo partito di opposizione in Turchia significherebbe ignorare i diritti di milioni di elettori che hanno sostenuto i candidati di questo partito alle elezioni. Ciò rafforzerebbe le nostre preoccupazioni più volte espresse riguardo al regresso dei diritti fondamentali in Turchia e contraddirebbe l'impegno dichiarato delle autorità turche per le riforme nella prospettiva europea", ha aggiunto. Borrell ha ricordato che la Turchia è un Paese candidato all'Unione europea e membro di lunga data del Consiglio d'Europa. "Ma penso che sia necessario rispettare pienamente i valori democratici fondamentali, lo stato di diritto e la libertà di associazione politica, che sono al centro di nostro sistema politico. Questo sarà importante per il futuro delle relazioni Unione europea-Turchia", ha aggiunto. (segue) (Beb)