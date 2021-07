Turchia: Borrell, nessuna contraddizione tra esprimere preoccupazione e continuare dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai finanziamenti per i rifugiati in Turchia, "penso che dovremo continuare a sostenere i rifugiati che vengono ospitati nel territorio della Turchia", ha detto Borrell. "Il nostro sostegno a questi rifugiati è un segno di solidarietà ed è anche un investimento nella nostra stabilità. Ci sono milioni di rifugiati in Turchia e potrebbero essercene di più se il confine con la Siria a Idlib verrà chiuso. Speriamo che questo non accada", ha spiegato. "Non credo che ci sia contraddizione tra esprimere preoccupazioni su alcune questioni che accadono in Turchia e che ci preoccupano e, allo stesso tempo, continuare ad avere un dialogo con la Turchia su come possiamo sostenere l'onere che questi milioni di rifugiati rappresentano per le autorità turche e per la società turca", ha concluso. (Beb)