- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 7 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: Mozione: azione a tutela dei proprietari di immobili in caso di sospensione degli sfratti/rilasci per i periodo necessari all'esecuzione degli stessiOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Controllo di Gestione e III. Odg: audizione dell'Associazione Cortile del MaglioOre 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: audizione Enti di promozione sportiva su modifiche regolamento per la gestione sociale in convenzione impianti sportivi di proprietà del ComuneREGIONEore 9, Napoli, Centro direzionale, Isola C3, Sala Auditorium, il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene al seminario in occasione della Giornata nazionale per la salute mentale nei luoghi di privazione della libertà personale, a cura dell'Ufficio del garante regionale delle persone detenute della Campania.ore 9.30, Aula, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)