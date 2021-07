Afghanistan: Francia, preoccupati da situazione e da conseguenze per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è "profondamente preoccupata" dalla degradazione della situazione in Afghanistan e dalle "sue conseguenze sulla stabilità della regione". Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. Le autorità francesi chiedono "alle parti del processo di pace inter-afghano e soprattutto ai talebani di riprendere le discussioni il più velocemente possibile per arrivare ad un regolamento politico del conflitto e all'istituzione di un cessate il fuoco", ha spiegato il portavoce. "Spetta ai talebani mettere fine al ciclo di violenza inaccettabile che portano avanti in parallelo alle discussioni inter-afghane a Doha e di rispettare in particolare l'impegno che hanno preso di rompere definitivamente i loro legami con le organizzazioni terroristiche internazionali come Al Qaeda e lo Stato islamico", ha spiegato il Quai d'Orsay.(Frp)