- Di seguito un quadro dei principali appuntamneti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEConferenza stampa di presentazione di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea che si svolgerà dal 17 al 19 settembre. Intervengono: Filippo Del Corno, assessore alla Cultura; Luca Palermo, amministratore delegato Fiera Milano; Nicola Ricciardi, direttore artistico miart; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Michele Coppola, Direttore Arte e Cultura Intesa Sanpaolo.GAM, via Palestro (ore 11:30)in occasione della Giornata della Trasparenza tavola rotonda su "La valutazione dell'Amministrazione pubblica attraverso la trasparenza; la rendicontabilità dei risultati e il rating di efficienza e integrità" è aperta dall'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data Comune di Milano, Lorenzo Lipparini. A seguire Carmen Manfredda, Presidente del Comitato Antimafia del Comune di Milano, apre il dibattito sul tema del "La dichiarazione del titolare effettivo, rilevante leva per la lotta al riciclaggio, alla corruzione e per la trasparenza dell'attività negoziale dell'Amministrazione".Diretta streaming (ore 14:30)Si riunisce il Consiglio comunale.diretta streaming (ore 16:30)REGIONEGli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) partecipano alla cerimonia di donazione, da parte dell'Associazione nazionale Alpini a enti del territorio, di materiali e attrezzature dell'ospedale in Fiera a Bergamo attivo durante l'emergenza Covid-19 e costruito proprio grazie al contributo degli Alpini e dei tifosi dell'Atalanta.Sede Ana, via Gasparini, 30 Bergamo. (ore 10:15)Terzo e ultimo appuntamento de “La Lombardia è famiglia”, un percorso di riflessione e di condivisione sui temi legati alla famiglia. Interviene l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli. È prevista la chiusura dei lavori da parte del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.Diretta streaming (ore 10:30 – 13)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipa alla presentazione della XIX edizione di Startcup organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia, con il coordinamento di PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.ADI Design Museum piazza Compasso d'Oro, 1 (ore 11:30)L'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, è a Gallarate (VA) in occasione della quinta tappa del tour “Generazione Lombardia”.Museo MAGA (via Egidio de Magri, 1 Gallarate/Va (ore 11:40)VARIEpresidio, organizzato da cittadini e associazioni, per chiedere alla Regione più medici di base. Partecipano il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati e il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti.Mercato di via Bologna, Buccinasco (ore 9)Presentazione libro “ARTÙperTU con Enrica al Museo” di Andrea Bertuzzi,Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Sala del Cenacolo, ingresso da Via San Vittore 21 (ore 11)Presentazione dell'installazione “TIme without end” per la Word of the Year 2021: Attesa. L'opera è stata ideata dal duo artistico Masbedo e la progettazione è stata curata dagli studenti del secondo anno del corso di Laurea magistrale in Arte, Valorizzazione e Mercato.via Carlo Bo, 7 di fronte all'ingresso principale di IULM 6 (ore 12:30)incontro pubblico per presentare i risultati del progetto RELambro e lanciare il nuovo RELambro EPLvia Rizzoli 70 (ore 17) (Rem)