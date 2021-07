Egitto: nel primo semestre 2021 49 mila decessi in più rispetto all'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di morti registrati in Egitto è aumentato nella prima metà del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, di 49.818 decessi, con un aumento del 14,9 per cento su base annua. Lo ha annunciato in un comunicato l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche del Cairo. La dichiarazione ha rivelato che sono stati registrati 383.651 morti nel periodo compreso tra gennaio e giugno di quest'anno 2021, in crescita rispetto ai 333.833 morti dello stesso periodo del 2020. Secondo la nota, il numero di morti nel 2020 era cresciuto a sua volta di 95.620 casi rispetto al 2019, con un aumento del 16,8 per cento: l'anno scorso sono stati registrati infatti 666.200 morti, contro i 570.580 morti nel 2019. Il governo egiziano afferma che il bilancio delle vittime del Covid-19 ha raggiunto solo quota 16.284 persone. (Cae)