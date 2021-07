Roma 2021: Bordoni (Lega), Tasciotti con quale coraggio si mette a dare lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha rinunciato alle Olimpiadi deve solo chiedere scusa alla città perché ha fatto perdere a Roma miliardi di euro in opere pubbliche e mancate presenze". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Veronica Tasciotti, assessore al turismo della disastrata Giunta Raggi da nemmeno 10 giorni e che forse deve ancora capire dove è il suo ufficio, con quale coraggio si mette a dare lezioni?", conclude. (Com)