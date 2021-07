Libano-Qatar: presidente Aoun, favorevoli ad aiuto Doha per risolvere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano accoglie il sostegno permanente del Qatar e qualsiasi passo di Doha per aiutare a risolvere le attuali crisi che affliggono in Paese. E' quanto dichiarato dal capo dello Stato libanese, Michel Aoun, in occasione dell'incontro con il ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al Thani, presso il palazzo di Baabda. Lo riferisce la presidenza libanese su Twitter. Da parte sua, il capo della diplomazia di Doha ha trasmesso al presidente Aoun i saluti dell'emiro dell'emiro Tamim e la disponibilità del Qatar ad aiutare a risolvere le crisi che colpiscono il Libano a tutti i livelli. (Res)