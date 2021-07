Somalia: truppe governative si ritirano da Bacaadweyn dopo scontri con jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe governative somale si stanno ritirando da Bacaadweyn, nel centro della Somalia, al termine di violenti combattimenti avuti con i miliziani jihadisti che cercavano di riprendere la città. Lo riferisce il "Somali Guardian", citando come fonte residenti locali che questa mattina hanno assistito all'ingresso in città delle truppe dell'esercito nazionale somalo (Sna), sostenute dalle milizie paramilitari Darwish dello Stato di Galmudug. Le forze governative hanno preso il controllo della città di Bacaadweyn e di diverse aree vicine nella provincia di Mudug che erano state conquistate da al Shabaab nell'aprile scorso. Secondo "Garowe Online", i miliziani jihadisti rimangono invece ancora in controllo della città di Wisil, situata lungo la strada tra Hobyo e Gallacaio. Nonostante l'offensiva lanciata dall'Sna e dalle truppe della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) negli ultimi anni, al Shabaab continua a controllare ampie porzioni di territorio nel sud e nel centro del Paese. (Res)