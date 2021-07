Roma 2021: Zingaretti, solo Gualtieri può sconfiggere Raggi e le destre, io ci sarò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Combatteremo perché amiamo Roma ed io ci sarò non al 100 per cento ma al mille”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti intervenendo in occasione dell’inaugurazione della sede de comitato elettorale di Roberto Gualtieri. “Abbiamo la certezza che i problemi di Roma si possono risolvere e siamo stanchi della città delle emergenze”, ha aggiunto Zingaretti ricordando che “c’è un solo candidato che può garantire il cambio di amministrazione e che la città non cada in mano alle destre ed è Roberto Gualtieri. Roma ha bisogno di tante idee e partecipazione”, ha aggiunto. “La battaglia per Roberto è la battaglia per risolvere i problemi della città, unire il nostro campo e dare speranza alla Capitale” ha sottolineato esortando i militanti e non solo a fare campagna elettorale attiva “perché questo è il tempo di cambiare e di vincere” aprendo “una nuova storia per questa città”. (Rer)